Donald Trump sugiere que España debe ser expulsada de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que España debe ser expulsada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a su incapacidad para cumplir con el requisito de gasto en defensa del 5%.

“Tuvimos un rezagado, era España”, declaró Trump desde la Casa Blanca, donde repasó el compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. “No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, añadió.

“Solicité que pagaran un 5% y no un 2%, y la mayoría de la gente pensó que eso no iba a suceder. Y sucedió prácticamente de manera unánime”, recordó Trump, en alusión a esa negociación en el seno de la Alianza Atlántica. Sin embargo, afirmó que a España “le va bien, creo que debido a muchas de las cosas que hemos hecho”.

Por su parte, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, justificó el rechazo a incrementar el gasto de defensa porque, entre otras cosas, ese dinero servía para aumentar el Estado de bienestar.

En adición, el Gobierno español aseguró estar muy tranquilo tras las declaraciones de Trump y subrayó que cumple “con sus objetivos de capacidad” tanto como Estados Unidos.

La OTAN intensifica la presión sobre Rusia

Por otro lado, Trump, en presencia del presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo que la Alianza Atlántica, que tiene 32 miembros, está aumentando en bloque la presión sobre Rusia en la guerra con Ucrania.

El mandatario norteamericano ha dicho que la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania ha sido mucho más difícil de resolver. Si bien, en agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska, no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces, los ataques de Rusia en Ucrania han escalado.

Rusia dijo el miércoles que el impulso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania se ha desvanecido después de la reunión con Trump.

Entretanto, el presidente de Finlandia dijo que confía en que Trump logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza. “Creo que este será el próximo gran”, señaló.

A su vez, Trump afirmó que “nadie se verá obligado a irse” de Gaza, algo que consiste en uno de los puntos de su plan de paz para el territorio palestino, cuya primera fase ya está aprobada por Israel y Hamás.