Presidente ucraniano Zelenski espera que el acuerdo de Gaza impulse el fin de la guerra con Rusia

-FOTODELDÍA- JLX19. WASHINGTON (UNITED STATES), 28/02/2025.- El presidente estadounidense, Donald Trump (d), habla con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante una reunión este viernes, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). EFE/ Jim Lo Scalzo / Pool / JIM LO SCALZO / POOL ( EFE )

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, arribó a Washington, para establecer un acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre un nuevo suministro de armas.

La llegada de Zelenski a EE. UU. se produce minutos después de que Trump mantuviera una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunirá próximamente en Budapest, Hungría.

Allí, Zelenski dijo que espera que el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás en Gaza ayude a poner fin a la guerra en Ucrania.

“Mañana está prevista una reunión con el presidente Trump, y esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Medio ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo Zelenski a través de su cuenta de X.

#MUNDO | El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, arribó a Washington, donde sostendrá conversaciones con su par estadounidense, Donald Trump, para acordar un nuevo suministro de armas y abordar la situación de la guerra con Rusia.



Zelenski espera que "el impulso para… pic.twitter.com/VRYoWY6nnk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2025

Sin embargo, Putin advirtió en su llamada a Trump que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev pondría en peligro cualquier acuerdo de paz.

En respuesta, el presidente ucraniano dice que “Putin, sin duda, no es más valiente que Hamás ni que cualquier otro terrorista. El lenguaje de la fuerza y ​​la justicia inevitablemente también perjudicará a Rusia".

Además, Zelenski afirma: “Moscú se apresurá a reanudar el diálogo en cuanto se entera de los Tomahawks”.

Zelenski confirma acercamientos para un nuevo suministro de armas en EE. UU.

Por otra parte, Zelenski confirmó que se reunirá con “representantes de empresas de defensa, fabricantes de armas potentes que sin duda pueden reforzar nuestra protección” para abordar “el suministro adicional de sistemas de defensa aérea” en Washington.

Siga leyendo: Zelenski: amenazar con un apagón a Kiev llevará un apagón a Moscú

En adición, el mandatario ucraniano sostendrá conversaciones con representantes de empresas energéticas estadounidenses. “Mientras Rusia apuesta por el terrorismo contra nuestro sector energético y realiza ataques diarios, trabajamos para garantizar la resiliencia de Ucrania”, indicó.