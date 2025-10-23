Renuncia Luis Carlos Leal: tercer superintendente de Salud que deja su cargo en medio de polémicas

El Ministerio de Salud confirma la renuncia del superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, quien había asumido el cargo en enero de 2024. La entidad aceptó su dimisión y designó de manera temporal a un encargado mientras se nombra su reemplazo oficial.

Leal deja la Superintendencia en medio de tensiones institucionales y cuestionamientos por la intervención del Gobierno Nacional a varias EPS, entre ellas Sanitas, Nueva EPS y Compensar. Su salida se produce en un momento crítico para el sistema de salud, marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios y la falta de claridad frente a la reforma sanitaria impulsada por el Ejecutivo.

Con esta decisión, ya son tres los superintendentes que han dejado el cargo durante el actual gobierno, todos en medio de polémicas por las medidas de vigilancia e intervención sobre las entidades del sector. La salida de Leal reabre el debate sobre la estabilidad institucional de la Supersalud y el manejo de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

Noticia en desarrollo....