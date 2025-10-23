Razón por la que Omar Lorenzo Devanni prefiere a Santa Fe sobre los demás equipos de Colombia

El exjugador argentino Omar Lorenzo Devanni llegó a Colombia en 1963 para jugar en el Atlético Bucaramanga. Posteriormente, pasó por varios clubes del fútbol colombiano, como lo fueron Unión Magdalena, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y finalmente Once Caldas.

En 1963 llegó al equipo Leopardo y marcó 36 goles, un año después volvió a destacarse como máximo artillero del campeonato, sumando 4 más con el Bucaramanga para un total de 40.

En Unión Magdalena anotó 24. Posteriormente, pasó a Independiente Santa Fe, donde también brilló al anotar 82 goles y convertirse en el máximo goleador del torneo de 1966, tras celebrar 31 veces. Gracias a su buen nivel en el equipo se convirtió en uno de los ídolos del rojo capitalino.

En 1968 vistió la camiseta de Independiente Medellín, con 26 anotaciones, y luego la del Once Caldas, con el que marcó 28 veces. Finalmente, volvió al Unión Magdalena por solicitud del presidente de esa época, Luis Vives, cerrando su carrera deportiva en el fútbol colombiano.

Bajo este panorama, Omar Lorenzo Devanni reveló en El VBAR Caracol cuál fue su equipo favorito entre los cinco clubes colombianos en los que jugó. El exjugador argentino respondió: “De todos los equipos en que jugué, el que más me gustó fue Santa Fe, por la gente”. Y no es para menos, el argentino dejó un grato recuerdo en la hinchada del León, algo que sigue vigente tanto años después.

Cabe mencionar que Devanni llegó al conjunto Cardenal en 1965, en donde logró disputar 132 partidos con la camiseta del león y marcar 82 goles. Además, se coronó campeón en 1966 y consiguió la cuarta estrella del león tras vencer a Independiente Medellín, dos años antes de salir del club.