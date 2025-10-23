Tunja

Protesta ambiental en Moniquirá: Comunidades exigen reubicación de subestación

Habitantes de Moniquirá se movilizan contra la construcción de una subestación eléctrica que consideran perjudicial para el medio ambiente y la población.

Felipe Carreño

Caracol Radio

Los residentes de las veredas Coralina, Capilla y Chobo realizaron un plantón frente a la escuela de Coralina. José Agudelo, veedor ambiental de Moniquirá, explicó que «...la empresa no ha sido transparente en la información, engañando a las comunidades sobre la segunda fase del proyecto...».

PLANTON MONIQUIERÁ BOYACÁ

Agudelo enfatizó que la subestación afectará fuentes hídricas, fauna y flora locales, incluyendo el río Moniquirá y varias quebradas. Señaló que «...hemos solicitado de mil maneras reubicar el proyecto y estamos considerando acciones legales para proteger nuestros derechos y el medio ambiente...».

Los habitantes exigieron el pronunciamiento del alcalde Freddy Giovanni Pardo Pinzón sobre el proyecto. Según José Agudelo, «...la administración municipal no ha dado apoyo ni solución a las comunidades afectadas, lo que nos obliga a mantener nuestra oposición pacífica a la obra...».

