Preocupa aumento de ataques con drones en el Catatumbo

Norte de Santander.

El director de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos (Corporeddeh), Enrique Pertuz, alertó que durante este año se han registrado 17 ataques con drones en la región del Catatumbo, en medio de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Según explicó, esta modalidad de guerra aérea ha dejado un saldo de seis miembros de la Fuerza Pública y dos civiles muertos, entre ellos un menor de edad, además de 32 heridos, 19 uniformados y 12 personas de la población civil.

“La guerra dejó de ser terrestre para convertirse en una guerra aérea, con consecuencias nefastas para quienes viven en los territorios”, señaló Pertuz.

El líder social expresó su preocupación por el impacto humanitario de estos enfrentamientos, especialmente en zonas rurales de El Tarra, Tibú, Versalles y Filo El Gringo, donde los combates han generado desplazamientos, amenazas y temor generalizado entre los habitantes.

Pertuz insistió en que los llamados al respeto del Derecho Internacional Humanitario y a la protección de la población civil no han sido atendidos ni por los grupos armados ni por la Fuerza Pública.

“La sociedad civil sigue siendo la más afectada por esta guerra que ya completa nueve meses”, lamentó.

Cuestionó además la falta de atención del gobierno nacional frente a la crisis humanitaria. “Hoy el Catatumbo no es prioridad en la agenda del presidente. Las comunidades sienten abandono y desconfianza en que haya una solución a corto o largo plazo”, agregó.

Sobre las versiones que circularon en redes sociales acerca de la presunta muerte de alias ‘Chepe La Burra’, supuesto cabecilla del ELN, el defensor de derechos humanos pidió cautela.

“En redes circulan muchas noticias falsas. En los combates pueden caer mandos o guerrilleros rasos, pero hay que ser responsables con la información”, aclaró.

Pertuz reiteró que la salida al conflicto debe ser política y no militar, recordando que durante los diálogos de paz con el ELN los índices de violencia en el Catatumbo disminuyeron significativamente.

“La fuerza no ha resuelto nada en más de 50 años. Solo el diálogo puede detener este dolor que hoy viven las comunidades”, concluyó.