Tunja

Pacto Histórico en Boyacá: Ciudadanos deciden los candidatos

Este domingo, los votantes boyacenses definirán quiénes representarán al Pacto Histórico en la Cámara y el Senado, con énfasis en justicia social y población vulnerable.

Felipe Carreño

Caracol Radio

Nini Yoana Ángel, precandidata a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que su propuesta está centrada en «...apoyar a personas con discapacidad y población vulnerable, garantizando oportunidades reales y equidad social...». Ángel resaltó que su candidatura nace de la experiencia directa con la exclusión laboral y la falta de políticas inclusivas en Boyacá.

La aspirante relató que su trabajo social con personas en situación de abandono y discapacidad la motivó a involucrarse en política. «...He visto de cerca cómo la sociedad deja de lado a quienes más necesitan apoyo, y quiero ser la voz de esa población en el Congreso...», dijo Ángel.

Respecto a la competencia interna del Pacto Histórico, Nini Yoana destacó su compromiso con la transparencia: «...No compro votos ni engaño a nadie, mi propuesta es honesta y basada en resultados, para que quienes más sufren tengan representación real...». La precandidata invitó a los boyacenses a participar activamente en la consulta este domingo, enfatizando que «...cada voto cuenta para cambiar la vida de los más vulnerables...».

