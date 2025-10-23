Organismos de socorro buscan a montañista que desapareció en el Nevado del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Félix Salgado, director del Comité Local de Emergencias de Ibagué, confirmó que los organismos de socorro adelantan un puesto de mando unificado para tomar decisiones frente a la búsqueda de un montañista en el Nevado del Tolima.

“En el Nevado del Tolima un muchacho de Manizales de nombre Jefferson Ramírez de aproximadamente de 31 años sube por el Valle del Cocora por la Finca Primavera y tenemos reporte desde el 21 de las 4 de la tarde fue la ultima vez que se tuvo contacto”, dijo Félix Salgado.

Durante el miércoles 22 de octubre se adelantó un monitoreo tras conocerse la desaparición de este montañista, pero pese a que moradores de la zona realizaron recorridos por el sector donde se perdió el rastro, no encontraron nada.

“Moradores de este sector encontraron algunas huellas, además de prendas, pero no lo encontraron, hoy se activa el PMU con las autoridades que hacen parte de la comisión de desastres para que puedan coordinar las actividades”, resaltó el director del Comité Local de Emergencias.

En la madrugada del jueves 23 de octubre se adelantó un trabajo con equipos especiales en la zona donde se tuvo el último contacto con Jefferson Ramírez “Él iba acompañado con una persona, esta persona nos hace el primer reporte, dice que pierde el contacto con él el martes 21 a las 4 de la tarde, ayer en la zona se hizo una búsqueda”.

Caracol Radio conoció que ante la compleja situación se hará una búsqueda con montañistas expertos que conocen la zona entre el Quindío y Tolima. A la zona llegó personal del Cuerpo Oficial de Bomberos que caminarán hasta el sector de Cuevas a 4.000 metros sobre el nivel del mar”.