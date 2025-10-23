Llegó la estructura para cambiar el Puente Pascual en la Ruta Libertadora

Llega la estructura metálica que permitirá mejorar el paso sobre el río San Pascual, en el municipio de Sácama, Boyacá.

Boyacá

El Instituto Nacional de Vías anunció que avanza con los trabajos de mejoramiento de la Ruta Libertadora que va entre Belén - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo entre Boyacá y Casanare pues a la zona ya se trasladó la estructura metálica que reemplazará el Puente Pascual en el kilómetro 2 a la altura del municipio de Sácama.

Ahora el Invías realiza actividades de descargue de la superestructura sobre una plataforma para proceder con el armado de dos vigas de 45 metros y el posterior izaje sobre los estribos ya construidos en el sector izquierdo de la vía.

Durante la instalación del puente no habrá cierres de la vía que interrumpan la movilidad, pues la estructura que existe actualmente seguirá operando normalmente.