Política

La denuncia del excanciller Leyva contra Petro por instar al Ejército de EE.UU. a desobedecer a Trump

La denuncia fue radicada ante la justicia estadounidense.

Petro dijo que Leyva y aliados lo demandarían en EEUU: pidió al pueblo “alzarse” si tiene problemas. Foto: EFE/ Colprensa.

El excanciller Álvaro Leyva cumplió con su palabra y finalmente publicó la demanda que radicó en Estados Unidos en contra del presidente colombiano.

La denuncia fue radicada el pasado 3 de octubre, y eleva a la justicia de Estados Unidos a evaluar y castigar el actuar del presidente colombiano en este país.

En la demanda, el excanciller pide a la justicia estadounidense, investigar al presidente colombiano por haber incurrido en los Estados Unidos de América en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes sujetas a control jurisdiccional suyo y solicita que de ser pertinente , tomen las medidas necesarias por su actuar en el país norteamericano.

