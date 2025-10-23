Juez dejó en libertad a uno de los presuntos feminicidas de la estudiante Sharit Ciro en Ibagué

Ibagué

Un nuevo e inesperado giro tuvo el caso de la joven estudiante de la Universidad del Tolima, Sharit Ciro, quien fue asesinada el 7 de marzo del presente año en Ibagué. Ahora el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías dejó en libertad a uno de los dos jóvenes capturados como posible responsable del crimen que conmocionó al Tolima y al resto del país.

El hermano de la joven, Eduardo Ciro, fue quien hizo pública la decisión que el miércoles 22 de octubre, en medio de una audiencia, tomó el juez de la República, quien determinó dejar en libertad por vencimiento de términos a Brandon Archila, de 22 años.

El 16 de marzo, apenas una semana después del homicidio de la joven de 19 años, fue capturado en el barrio Kennedy Centro de Bogotá, hasta donde viajó el mismo día en que fue encontrado el cadáver de Sharit Ciro en zona boscosa de la comuna Seis de la capital tolimense.

“La justicia le falló a mi hermana, hoy el juzgado 17 penal municipal con función de control de garantías falla a favor de brindar libertad por vencimiento de términos a unos de los presuntos asesinos de mi hermana. La justicia de mi país es un chiste”, expresó el hermano de la joven.

Al parecer, Archila Cruz, conocido con el alias de ‘El Zarco’, quedará en libertad por el vencimiento de los términos debido a las demoras para avanzar en las etapas del juicio. Lo que ha generado indignación en Ibagué, especialmente entre colectivos de mujeres y feministas.