Hilton Cartagena conmemora Mes Internacional del Chef

El Mes Internacional del Chef es espacio para conmemorar y resaltar la labor de los profesionales de la gastronomía, destacando su creatividad y entrega a la hora de preparar recetas únicas y mágicas, que no solo alimentan, sino que también cuentan historias, preservan la identidad culinaria y transmiten cultura.

En Colombia, según la cifra más reciente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, existen alrededor de 10.000 hoteles donde la presencia de los chefs varía según el número de visitantes.

Estos profesionales son los encargados de hacer que la experiencia del huésped sea agradable e inolvidable, diseñando menús que se adapten a un público diverso, teniendo en cuenta la ocasión, las necesidades y las tendencias actuales.

Henry Fontalvo, chef ejecutivo de Hilton Cartagena, con más de 20 años de experiencia en la gastronomía hotelera, destaca la pasión con la que prepara cada plato, resumiendo la experiencia en tres palabras: planificación, innovación y sentimiento.

Desde su experiencia como líder de cocina y su día a día, comparte cuatro consejos para preparar platos de la alta cocina:

1. Conoce el perfil del cliente: entender quién se sienta a la mesa es fundamental para comenzar a crear.

2. Cuenta una historia con la propuesta: cada plato debe transmitir un mensaje o emoción que conecte con el huésped.

3. Diseña platos para menús variados: la diversidad y el equilibrio en el menú son esenciales para satisfacer distintos gustos y necesidades.

4. Integra huésped y marketing: la alta gastronomía no solo se prepara en la cocina. Es el resultado de la conexión entre el equipo, el servicio y una estrategia de mercadeo efectivo.

“Hilton Cartagena se destaca por superar las expectativas de sus clientes al crear menús exclusivos para eventos y celebraciones. Asimismo, ofrece una amplia variedad gastronómica en los diferentes espacios del hotel, gracias al compromiso y la dedicación de su equipo de chefs, quienes convierten cada comida en una experiencia memorable”, señaló Fontalvo.