Empresas de Norte de Santander brillarán en el Premio al Mérito Empresarial

Norte de Santander.

Cúcuta se prepara para recibir esta noche la sexta versión regional del Premio al Mérito Empresarial, un reconocimiento liderado por la Universidad Simón Bolívar que exalta la innovación, la sostenibilidad y el compromiso de las empresas colombianas con el desarrollo del país.

La directora nacional del galardón, Tatiana Bolívar, destacó que este premio “representa un puente entre la academia y el sector productivo”, impulsando la formación del talento humano y el progreso sostenible.

“Este premio simboliza ese círculo virtuoso entre el conocimiento que generamos en las aulas y la visión de las empresas. Solo si trabajamos juntos podremos formar el talento idóneo que Norte de Santander necesita para seguir siendo competitivo”, afirmó.

En esta edición se premiarán categorías como innovación, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, liderazgo joven, empresario del año y empresario benemérito, además de reconocimientos especiales a los sectores industrial, de servicios y de salud.

Bolívar reveló que, por primera vez, Cúcuta recibirá dos galardones en la categoría de salud, reflejo del crecimiento del sector en la región con nuevas redes hospitalarias y el fortalecimiento de clínicas y servicios asistenciales.

El premio cerró con más de 500 inscripciones a nivel nacional, y el Norte de Santander ocupó el segundo lugar en participación con el 31 % de los registros, superado solo por Cundinamarca.

En total, 30 empresas fueron nominadas en el capítulo regional, de las cuales 10 recibirán galardones junto con una mención especial.

La gala iniciará a las 7:30 de la noche y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube Mérito Empresarial y las redes oficiales de Unisimón.

“Queremos que todo el país conozca y aplauda a estas empresas resilientes que son ejemplo de trabajo, compromiso y esperanza. En medio de los retos, también hay historias que inspiran y que muestran lo mejor de nuestra región”, concluyó Bolívar.

Con este evento, la Universidad Simón Bolívar reafirma su compromiso con la formación de líderes empresariales y el fortalecimiento del tejido productivo de Norte de Santander, destacando a quienes siguen creyendo y apostando por el desarrollo económico y social del país.