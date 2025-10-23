El actor argentino Guillermo Francella da vida a múltiples personajes en “Homo Argentum”

Las salas de cine en Colombia reciben desde el 23 de octubre la comedia “Homo Argentum”, dirigida por la dupla de cineastas Mariano Cohn, Gastón Duprat, que llevan a buen puerto la actuación de uno de los actores más importantes de Argentina Guillermo Francella, quien encarna 16 personajes que van desde un político corrupto hasta un sacerdote influencer, pasando por un vecino xenófobo, un empresario caído en desgracia y un hombre que intenta vivir sin mentir durante 24 horas.

Cortesía: Cinecolor Ampliar

“Homo Argentum” retrata, con ingenio y autocrítica, temas como el oportunismo, la doble moral, el consumismo, el fanatismo futbolero y la cultura del “arte de hacerse el boludo”. Cada episodio de las 16 historias se inspira en costumbres y actitudes cotidianas, invitando a la risa tanto como a la reflexión y confirmando el poder del cine para desnudar con humor las complejidades de la identidad colectiva.

Cada historia es un espejo y no sólo del “ser argentino”, sino de la humanidad contemporánea, una mezcla de egos, contradicciones, apariencias y deseos que todos compartimos. Con un humor ácido y una puesta en escena minimalista “Homo Argentum” tiene su estreno en salas de cine colombianas este 23 de octubre distribuida por Cinecolor.