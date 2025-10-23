Denuncian incumplimiento en pagos a trabajadores de programa para habitantes de calle en Cúcuta

Cúcuta.

Una grave denuncia hicieron líderes comunales de Cúcuta, quienes aseguran que más de 30 personas contratadas para trabajar en un programa dirigido a la atención de habitantes de calle en la zona de Boconó no han recibido el pago por sus servicios desde hace varios meses.

La vicepresidenta de Fedecomunal y presidenta de Asojuntas de la Comuna 4, Jenny Rojas, explicó a Caracol Radio que los afectados habrían sido contactados a través de grupos comunales por una fundación que ejecuta la licitación con la Alcaldía de Cúcuta.

Entre ellos hay vigilantes, manipuladoras de alimentos, personal de enfermería e incluso un ingeniero, quienes, según la denuncia, laboraron sin contrato y fueron retirados sin recibir ningún pago.

“Mis comunales me informaron que trabajaron varios meses sin remuneración. Yo envié un oficio a la dirección de la fundación responsable, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta”, afirmó Rojas, al advertir que los trabajadores habrían sido desvinculados sin liquidación ni salario alguno.

La dirigente señaló que el problema afecta a personas de las comunas 3 y 4, y que la situación ha generado preocupación entre las familias que dependían de esos ingresos.

“No quieren hacer escándalo, pero ya están desesperados porque les deben cerca de cuatro meses y nadie les da razón”, dijo.

Según la denuncia, el programa opera en un predio de la zona de Boconó destinado al albergue de habitantes de calle, donde también se han presentado situaciones de desorden y conflictos entre los beneficiarios, lo que, según los líderes, refleja la falta de personal capacitado y las dificultades en la ejecución del contrato.

Rojas hizo un llamado a las autoridades locales y de control para que se investigue lo ocurrido y se garantice el pago a los trabajadores.

“Solo pedimos respeto por los derechos laborales de nuestra gente. Ellos cumplieron con su trabajo y merecen una respuesta”, concluyó.

Hasta el momento, ni la fundación encargada ni la Alcaldía de Cúcuta se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia.