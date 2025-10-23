Consejo Municipal debate adición presupuestal con críticas por falta de información

El Consejo Municipal de Tunja analiza de manera paralela dos proyectos presupuestales: una adición de 6.200 millones de pesos para lo que queda de 2025 y el presupuesto general de 530.000 millones para 2026. La concejal Laura Silva advirtió en Caracol Radio que los estudios preliminares para ambos proyectos se han realizado con «mucha ligereza» y que varias secretarías y entidades descentralizadas no han entregado la información completa sobre cómo se invertirán estos recursos.

Silva señaló que dentro de la adición presupuestal se destinarán 1.500 millones de pesos al Aguinaldo Boyacense. Según la concejal, los recursos destinados a artistas locales se incrementaron a 450 millones tras requerimientos de varios concejales, pero los presupuestos para artistas nacionales e internacionales siguen siendo significativamente mayores. «...Se logró un aumento para los artistas locales, pero aún es menor frente a los internacionales...», explicó Silva.

Sobre el presupuesto de 2026, la concejal advirtió que probablemente habrá superávit y que algunas secretarías trabajan desfinanciadas. Silva enfatizó la necesidad de ejecutar los recursos de manera responsable y criticó la cercanía de la mayoría del consejo con la alcaldía, lo que, según ella, convierte al cuerpo colegiado en un simple tramitador de proyectos y no en un veedor crítico de la inversión.

Finalmente, Silva resaltó la importancia de que la ciudadanía siga de cerca la aprobación y ejecución del presupuesto. «...Debemos estar atentos a cuánto llega de superávit y cómo se invierte, porque hay riesgos de que los incrementos en educación, salud y catástrofe multipropósito se vuelvan burocracia...», concluyó la concejal.