Cartagena, reconocida como ciudad inspiradora en el Tomorrow City Expo Shanghai

Cartagena de Indias fue reconocida como una de las ciudades más inspiradoras del Tomorrow City Expo 2025, realizado en Shanghai, China, entre el 2 y el 6 de septiembre.

Este evento, considerado uno de los encuentros más importantes sobre innovación urbana a nivel mundial, reunió a delegaciones de más de 40 países y puso en el centro del debate experiencias y modelos de transformación hacia ciudades inteligentes.

La participación de Cartagena estuvo liderada por Santiago Murillo Arrubla, director de la Smart City Expo Cartagena. Su intervención fue destacada como un ejemplo de liderazgo estratégico, ético y humano en los procesos de transformación urbana.

Durante su presentación, Murillo expuso el modelo “Cartagena: Ciudad 4C”, una hoja de ruta para el desarrollo de la ciudad basada en cuatro pilares: la gobernanza ética, la inclusión digital, la innovación y el gobierno corporativo. Según explicó, estos ejes han permitido posicionar a Cartagena como un referente en América Latina en la construcción de ciudades que combinan tecnología, sostenibilidad y valores humanos.

Además, se compartieron los avances alcanzados en materia de seguridad inteligente, gestión de riesgos y participación ciudadana, destacando el rol de Distriseguridad como articulador de soluciones tecnológicas con impacto social. Su exposición llamó la atención de las delegaciones internacionales por la manera en que se integran los desarrollos tecnológicos con la participación comunitaria, un aspecto que fortalece la legitimidad de las políticas públicas en Cartagena.

El reconocimiento a la ciudad y a sus representantes tuvo lugar en el panel central de la cumbre, donde la ciudad fue exaltada como “modelo de éxito”, junto con delegaciones de ciudades inteligentes como: Helsinki, Kuala Lumpur y Curitiba. El comité organizador, integrado por Fira Barcelona y Tomorrow.

City, describió a Cartagena como una ciudad transformadora, capaz de convertir desafíos históricos en oportunidades tecnológicas con identidad caribeña.

Además, resaltó que este tipo de logros no son casualidad, sino el resultado de un trabajo institucional articulado en el que la Alcaldía ha jugado un papel clave para proyectar a la ciudad a nivel internacional.

En el marco del evento, las voces de los representantes cartageneros fueron contundentes. “Cartagena no solo exporta belleza, geografía e historia, sino también conocimiento, ética y soluciones urbanas con rostro humano”, afirmó Santiago Murillo.

El reconocimiento obtenido en Shanghai se convierte, además, en un respaldo para la próxima Smart City Expo Cartagena 2025, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre en el Centro de Convenciones Las Américas. Este encuentro, organizado por Fira Barcelona y Corferias, tendrá a la ciudad amurallada como anfitriona estratégica y se proyecta como el evento más importante de la región en materia de ciudades inteligentes.

Según los organizadores, ya se ha confirmado cerca de 80 conferencistas de talla mundial. Entre ellos se encuentran representantes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), líderes de ciudades modelo como Madrid y académicos reconocidos en el ámbito de la innovación y la sostenibilidad y cerca de 30 emprensas y entidades de diferentes sectores harán parte de la expo comercial y de networking del evento.