Abren incidente de desacato al presidente Petro para que acredite rectificación en favor del fiscal Burgos

El Juzgado 54 administrativo de Bogotá abrió incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro para que acredite la retratación que hizo -tras una orden judicial- luego de tildar al fiscal Mario Burgos Patiño de “subordinado de la Mafia” y “narcofiscal”.

El pasado 16 de octubre, el mandatario realizó una publicación de rectificación, no obstante, el juzgado advirtió que no recibió “el informe de cumplimiento ni las constancias de rectificación”, por lo que “no se encuentra probado el cumplimiento de la sentencia”.

“El accionante MARIO ANDRÉS BURGOS PATIÑO - FISCAL 52 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL, ADSCRITO A LA UNIDAD DE DELITOS AMBIENTALES, a través de apoderado, presenta memorial radicado el 16 de octubre de 20254, en el que pone en conocimiento del despacho que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO realizó una publicación de rectificación en la red social X el 15 de octubre de 2025 y manifiesta su inconformidad frente a la misma, afirmando que no da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia ni en auto de 3 de octubre de 2025, a través del cual se aceptó la objeción de conciencia presentada por el Presidente de la República. Comoquiera que, el accionado no ha allegado a este despacho el informe de cumplimiento ni las constancias de rectificación conforme lo propuso en el escrito de objeción de conciencia y a lo ordenado en auto de 3 de octubre de 2025, no se encuentra probado el cumplimiento de la sentencia, por lo que se abrirá incidente de desacato, para que el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, acredite el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela y en el auto de 3 de octubre de 2025″, se lee en la decisión con fecha del 20 de octubre.

Se corrió traslado al jefe de Estado para que en el término de tres (3) días, “ejerza el derecho de defensa, solicite pruebas que pretenda hacer valer o aporte las que tenga en su poder en el evento de no obrar en el expediente”.

Cabe anotar que, esta situación derivó, luego de que el pasado 4 de febrero en un consejo de ministros televisado, el mandatario expresó:

“¿Quién puso al fiscal Burgos al frente del caso del asesinato del fiscal Pecci? Pues fue su jefe, un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína, usando su puesto como jefe del CTI. ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos, es la misma banda. Por eso me quieren matar a mí, el presidente de Colombia, yo lo sé [...]. Sin embargo, no hay prueba alguna que señale al sol de hoy que el fiscal Burgos, en efecto,cerró esta línea de investigación o precluyera la indagación contra Marset”.

