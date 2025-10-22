Se realizó marcha y plantón para exigir justicia por el feminicidio de Sharit Ciro en Ibagué

Tolima

En la tarde del martes 21 de octubre se realizó en Ibagué una marcha que inició en el Parque Galarza y terminó en plantón al frente del Palacio de Justicia, los cientos de ciudadanos que salieron a las calles del centro exigieron justicia por el feminicidio de Sharit Ciro.

La movilización en la que hombres y mujeres participaron tuvo un punto central, hacer un llamado para que los presuntos feminicidas de la estudiante de 19 años no queden en libertad por vencimiento de términos.

“Realizamos la marcha con el fin que el caso de mi prima Sharit de 19 años no quede en la impunidad, esta movilización demuestra el disgusto por lo que está sucediendo, además ahora que al parecer los presuntos responsables podrían quedar libres, esto no puede seguir sucediendo en el país”, dijo José Manuel Ciro.

Sobre este caso recordemos que el Tribunal Superior de Ibagué negó la nulidad y mantuvo proceso judicial que se adelanta contra Santiago Hurtado González y Brandon Andrés Archila Cruz, como presuntos responsable del feminicidio de la estudiante de la Universidad del Tolima, Sharit Ciro.

El fallo del 17 de octubre con ponencia de la magistrada, Julieta Isabel Mejía Arcila, resolvió el recurso interpuesto por parte de la defensa de los acusados que planteaba supuestas irregularidades en el trámite procesal.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal determinó que no existió afectación a las garantías fundamentales del proceso se puede leer en el fallo que conoció Caracol Radio.

¿Cuándo será la próxima audiencia en este caso?

Para miércoles 22 de octubre a las 10 de la mañana ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué se tenía programada la audiencia en la que la defensa de Santiago Hurtado González y Brandon Andrés Archila Cruz, presuntos feminicidas de la estudiante de la Universidad del Tolima Sharit Ciro Parra, pediría la libertad por vencimientos de términos.

Sharit Ciro Parra, de 19 años, fue hallada sin vida el pasado 8 de marzo en una zona boscosa de la comuna seis de la ciudad de Ibagué, luego que fuera citada en un sector cercano para una supuesta cita de trabajo, pero terminó encontrado la muerte.

Su cadáver presentaba heridas con arma blanca y posibles signos de violencia sexual. Posteriormente, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía hicieron efectivas las capturas de los dos principales sospechosos, quienes actualmente se encuentra detenidos.