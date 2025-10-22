Revelan las identidades de cuatro presuntos microtraficantes capturados en Mariquita, Tolima

Un juez de la República envió a la cárcel a los cuatro presuntos integrantes de una banda que distribuía estupefacientes desde un asentamiento humano en el municipio de Mariquita.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes, la cual fue desmantelada por las autoridades la semana anterior en Mariquita, norte del Tolima.

Se trata de Misael Reyes Méndez, alias El Eléctrico; Jesús Antonio Palma Muñoz; Faber Ramiro Mesa y Ana Marleny Beltrán Escobar, alias La Mona; señalados de almacenar estupefacientes y municiones en sectores de invasión del Peñón Buenavista en Mariquita.

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Cargos que no aceptaron los procesados.

Durante el desarrollo de cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas en el sector mencionado, se capturaron en flagrancia a estas personas. Además, se logró la incautación de 151 dosis de marihuana, equivalentes a 2.700 gramos; 11 cartuchos calibre 5,56; y dos celulares.