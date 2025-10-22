Quindío pionero en contar con intérprete psicólogo en lengua de señas para menores infractores

Armenia

En el marco de la Semana de la Justicia Juvenil y Restaurativa, el director encargado del ICBF, Quindío, Daniel Pachón destacó que “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y nuestros jóvenes lo han demostrado, porque la justicia no tiene que ser solo punitiva de castigar, sino también involucrar a todos aquellos que hicieron parte de esta situación, de esta dificultad para que entre todos podamos buscar una solución”

Y eso es lo que ha buscado la justicia restaurativa y los jóvenes han entendido ese papel, han reconocido su error, pero en el marco de esa segunda oportunidad, pues están trabajando para que con las víctimas y con la sociedad a la que le han hecho daño, pues pueda volver a trabajar igual y puedan recuperar esa confianza.

Uno de nuestros grandes logros como regional es poder contar con un intérprete psicólogo en lengua de señas que no tenemos en todas las regionales y eso ha hecho que aquellas personas que tienen una discapacidad o una limitación, pues puedan además de hacer parte, sentirse acogidos, se puedan expresar y además puedan entender lo que está pasando con ellos y además de brindarles oportunidades de educación, de formación e incluso aprender lengua de señas.

Mauricio Peñuela Zapata, psicólogo e intérprete en lengua de señas.

Primero reconocer que hay una necesidad, cuando una institución se conmueve reconoce que desde su institucionalidad también hay una responsabilidad de atención diferencial, pues ese es el primer camino, facilitar el medio comunicativo es esencial para usted poder llevar a cabo cualquier otro proceso.

Reconocimiento del ICBF a proyectos destacados con menores en conflicto con la ley en Quindío. Foto: Cortesía ICBF Ampliar

Y agregó “tener un psicólogo y al lado un intérprete para la persona sola se terceriza el discurso. Entonces, poder lograr, articular el medio comunicativo con la atención terapéutica o la atención psicológica, pues, ha de permitir, mayores avances.

Esto no es no es un reconocimiento para para mí, es un reconocimiento de toda la institución que se ha conmovido y ha permitido trabajarlo desde ahí.

Claro, porque además estamos hablando de jóvenes con muchas dificultades que necesitan comunicarlo con confianza,

Exacto, la atención psicológica en las personas sordas, en la comunidad sorda pasa por muchos baches y con muchas dificultades en todo el tipo de atenciones. En la salud mental no es ajena a eso.

Entonces, poder, poner un grano de arena ese ejercicio, porque hay muchas instituciones que quieren hacerlo, pero quizás no identifican el medio y cómo hacerlo. Entonces, ese ese es el ejercicio, ese es el deber.

¿Y usted por qué se enfocó por ahí?

En psicología siempre he sido una persona amante a la psicología y creyente en la psicología. Y la lengua de señas y la inclusión siempre han venido conmigo por temas de contexto. Entonces, qué bueno poder unirlo y qué bueno poder hacer algo en función de eso.