Operativo del Gaula en Medellín liberó a ciudadano alemán secuestrado en Prado Centro

Medellín, Antioquia

Un operativo del Gaula Metropolitano de Medellín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la liberación de un ciudadano alemán que permanecía secuestrado en un inmueble del barrio Prado Centro, en el centro de la capital antioqueña.

El procedimiento se llevó a cabo mediante diligencia de registro y allanamiento y terminó con la captura en flagrancia de seis personas, entre ellas dos mujeres de 20 y 31 años, tres hombres de entre 19 y 27 años, y la aprehensión de un adolescente de 14 años.

Los capturados deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y utilización de menores para la comisión de delitos.

Cómo ocurrió el secuestro

De acuerdo con la investigación, la víctima fue abordada en el sector del Parque Lleras por dos mujeres que le ofrecieron servicios sexuales y lo llevaron hasta una vivienda en Prado Centro. Allí fue retenido contra su voluntad, despojado de sus pertenencias —avaluadas en más de 2.000 euros— y sometido a presiones económicas mediante llamadas extorsivas a sus familiares en Alemania.

Los captores exigieron inicialmente 5.000 euros, de los cuales alcanzaron a recibir 3.000. Posteriormente, intentaron una segunda exigencia por la misma suma. Fue entonces cuando, a través de la Embajada de Alemania en Colombia, se alertó al Gaula, lo que permitió activar el operativo de rescate.

El ciudadano extranjero estuvo retenido cerca de 36 horas antes de su liberación.

Material incautado y recuperación de pertenencias

En la diligencia, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares, que serán analizados por criminalística para determinar si los capturados están vinculados a otros hechos similares.

Además, fueron recuperados objetos personales de la víctima, incluido su teléfono móvil y una tarjeta de crédito.