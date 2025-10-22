Más de 23 mil nuevos estudiantes de Cartagena tienen PAE con comida servida en sitio

Cartagena

En lo que va corrido de la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, más de 23 mil nuevos estudiantes de instituciones educativas oficiales de Cartagena se han beneficiado del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con comida preparada y servida en sitio, una cifra histórica que refleja el compromiso del gobierno local con la calidad y dignificación de la educación pública.

El balance fue presentado por la Secretaría de Educación Distrital durante la más reciente Mesa Pública del PAE, realizada con la participación de estudiantes, padres de familia, docentes, rectores y entes de control.

En el encuentro, el secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que al inicio de este gobierno apenas 10 mil estudiantes recibían comida servida en sitio. “Hoy esa cifra llega a 33 mil estudiantes beneficiados con un plato de comida caliente, preparada en los 56 comedores escolares que hemos abierto”, puntualizó el funcionario.

Martínez Monterrosa resaltó además que Cartagena avanza en la formalización laboral del personal de cocina que trabaja con el operador del PAE. “El 23% del personal cuenta hoy con vinculación formal. La norma exige el 20%, y en Cartagena superamos esa cifra, algo que no ocurría en años anteriores y que pocas ciudades del país han logrado”, subrayó.

Otro de los anuncios destacados durante la Segunda Mesa Técnica del PAE fue la incorporación, a partir de 2026, de cinco nuevos platos que se incluirán en el menú del programa. Estas recetas fueron seleccionadas tras un concurso interno de innovación culinaria, al estilo Master Chef, entre el personal de cocina del operador, en el que se evaluaron criterios de sabor, aporte nutricional y creatividad.

Con estos avances, el Programa de Alimentación Escolar en Cartagena consolida su transformación como una de las estrategias más significativas para garantizar el bienestar, la permanencia y el aprendizaje de miles de niños, niñas y jóvenes en las aulas.