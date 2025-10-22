La UPTC culmina la construcción del nuevo Edificio de Laboratorios de Ingeniería

La UPTC avanza en la etapa final del nuevo Edificio de Laboratorios de Ingeniería, una de las obras educativas más ambiciosas de Boyacá

Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) avanza en la fase final de construcción del nuevo Edificio de Laboratorios de Ingeniería, una de las infraestructuras académicas más ambiciosas de la región en las últimas décadas, concebida para fortalecer la investigación y la formación científica de miles de estudiantes.

El arquitecto Leonardo Rico, líder del diseño y desarrollo del proyecto, explicó que la obra comprende 48 laboratorios destinados a las seis escuelas de ingeniería y a la Escuela de Arquitectura de la universidad.

“Desde su concepción, este edificio representó un reto enorme. No fue un trabajo exclusivo de los arquitectos, sino el resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad académica, la Oficina de Planeación, la Rectoría y la Gobernación de Boyacá”, señaló Rico.

El edificio cuenta con 6.500 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, además de una estructura anexa denominada Centro de Acopio, que se construyó para atender las necesidades de programas como Ingeniería Civil, Metalurgia y Vías y Transporte, que requieren materiales pesados y equipos de gran volumen.

“Sumando esta infraestructura complementaria, el complejo alcanza cerca de 7.000 metros cuadrados. Desde el principio se pensó como una solución a largo plazo para las necesidades de la universidad”, explicó el arquitecto.

Según Rico, el avance actual de la obra supera el 90 %, y actualmente se ejecutan los trabajos de acabados, remates e instalación de los últimos detalles técnicos.

“El trabajo grueso ya está finalizado. Estamos en la etapa de detalles, que es muy exigente porque requiere precisión. La Oficina de Planeación está segura de que el proyecto se entregará dentro del cronograma y sin afectaciones presupuestales”, afirmó.

El proceso de dotación de los laboratorios será la siguiente gran etapa del proyecto, con la instalación de equipos especializados y tecnología de punta.

“Cada laboratorio tiene especificaciones muy precisas y montajes que requieren una logística independiente. Son proyectos dentro del proyecto, porque cada uno implica un proceso técnico diferente”, puntualizó.

Finalmente, el arquitecto Leonardo Rico destacó que esta construcción posicionará a la UPTC como una de las instituciones con mejor infraestructura de investigación en el país.

“Sin ánimo de ser pretencioso, estoy convencido de que este edificio estará entre los de más altos estándares a nivel nacional. Es un esfuerzo conjunto de la universidad y la Gobernación de Boyacá, que ha liderado el proceso con gran eficiencia”, concluyó.

El nuevo Edificio de Laboratorios beneficiará a más de 4.000 estudiantes de ingeniería y arquitectura, consolidándose como un referente de la educación superior y la innovación tecnológica en Boyacá y el país.