Gobierno pagaría salud a afiliados al Sisbén por 6 meses luego de conseguir empleo formal
Se establecerán condiciones para que las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén que consigan trabajo, sigan en el régimen subsidiado
El Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución que establece las condiciones para que las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén que consigan empleo formal, sigan en el régimen subsidiado hasta por seis meses, mientras cotizan al sistema a través de la ADRES.
Esta medida se aplicará a las personas que pertenezcan a la población en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, y que inicien una relación laboral y decidan permanecer afiliados en el régimen subsidiado.
Cumplidos los seis meses en esta condición, y si continúa la relación laboral, el empleador debe reportar ante la EPS, la novedad correspondiente del régimen subsidiado, al régimen contributivo, a través del formulario único de afiliación y reporte de novedades.
Las condiciones para permanecer en el régimen subsidiado, radican en que dichas personas que se encuentren dentro de estos grupos del Sisbén, manifiesten su voluntad a su empleador para seguir bajo este modelo, y que se trate de una única vinculación laboral durante el término de permanencia en el régimen subsidiado.
Sin embargo, en caso de presentarse un cambio de empleador o multiplicidad de empleadores dentro de los seis meses siguientes al inicio de la primera y única vinculación laboral del afiliado, no será posible mantener la permanencia.