Gobierno pagaría salud a afiliados al Sisbén por 6 meses luego de conseguir empleo formal

El Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución que establece las condiciones para que las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén que consigan empleo formal, sigan en el régimen subsidiado hasta por seis meses, mientras cotizan al sistema a través de la ADRES.

Esta medida se aplicará a las personas que pertenezcan a la población en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, y que inicien una relación laboral y decidan permanecer afiliados en el régimen subsidiado.

Cumplidos los seis meses en esta condición, y si continúa la relación laboral, el empleador debe reportar ante la EPS, la novedad correspondiente del régimen subsidiado, al régimen contributivo, a través del formulario único de afiliación y reporte de novedades.

Las condiciones para permanecer en el régimen subsidiado, radican en que dichas personas que se encuentren dentro de estos grupos del Sisbén, manifiesten su voluntad a su empleador para seguir bajo este modelo, y que se trate de una única vinculación laboral durante el término de permanencia en el régimen subsidiado.

Sin embargo, en caso de presentarse un cambio de empleador o multiplicidad de empleadores dentro de los seis meses siguientes al inicio de la primera y única vinculación laboral del afiliado, no será posible mantener la permanencia.