“Esta victoria es gracias a nuestros estudiantes”: Jhon Echeverri

Colombia ganador en la categoría de los premios Escuelas Sostenibles 2025, entregados en Rio de Janeiro. | Foto: cortesía, Fundación Santillana

Desde 2023, los premios Escuelas Sostenibles de Santillana reconocen las prácticas sustentables que promueven colegios rurales en Colombia, México y Brasil. Este año, la Institución Educativa Comercial de Envigado fue elegida cómo el mejor centro educativo en la categoría secundaria.

“Este es un reconocimiento que nos permite seguir trabajando en innovación con los jóvenes” expresó Isabel Cristina Montoya, rectora del colegio ganador.

Esta edición de la iniciativa, que también apoya la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entregó $20’520.750 de pesos colombianos como incentivo monetario para que dicha escuela pueda continuar desarrollando más ideas en torno al cuidado del planeta.

“Esta es una experiencia espectacular, saber que tanto esfuerzo que hacen los alumnos tiene un reconocimiento”, manifestó Jhon Echeverri, docente que lidera el área de innovación e investigación del colegio.

El Proyecto

Isabel Cristina Montoya, rectora y Jhon Echeverri, docente de la Institución Educativa Comercial de Envigado. | Foto: cortesía, Fundación Santillana Ampliar

Cuenta Echeverri que en 2015 notó que sus vecinos no querían el colegio donde trabajaba. “se nos veía como la escuelita donde siempre se pelean los estudiantes”, relata. Por eso decidió reunirse con toda la comunidad para replantear la forma en que estaban enseñando los maestros, pero también la manera en la que los estudiantes estaban aprendiendo.

Resultado de esa dinámica nació la “Metodologia de Investigación Socioambiental GCA”. Se trata de una ruta pedagógica y didáctica, enmarcada en las políticas públicas de educación de cuidado de la naturaleza de Colombia, que le permite a la institución gestionar proyectos ambientales, sociales y tecnológicos para ponerlos al servicio de la comunidad.

Gracias a eso se han dedicado a crear todo tipo de elementos novedosos para mejorar la calidad de vida de la población. Desde jardines purificadores del aire, máquinas trituradoras de reciclaje, brazos robóticos recicladores hasta piernas robóticas antiminas la organización integra un estricto conocimiento de su entorno con desarrollos tecnológicos avanzados

Fruto de esos esfuerzos y ese enfoque, la institución está certificada por la Fundación Compartir y el World Best School Prize, como una de las 10 mejores del mundo por su acción ambiental, y hoy, también, es la mejor escuela sostenible de acuerdo con Santillana y la OEI.

“Lo queremos es hacer país” concluye Jhon.

En la categoría primaria, el ganador fue el proyecto AquaTerraAlert, de Limeira en Brasil, un sistema de detección y aviso temprano de derrumbes e inundaciones que se presentan en esa región.