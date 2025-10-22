🔴EN VIVO| Colombia vs. Costa de Marfil en el Mundial Femenino Sub-17: siga el partido acá

<b>La Selección Colombia continúa su camino en el Mundial Sub-17 en Marruecos.</b> Este miércoles 22 de octubre, a partir de las 2:00 P.M. (hora Colombia) jugará la segunda fecha de la fase de grupos ante<b> Costa de Marfil, </b>en el complejo deportivo Mohammed VI Academy. La Tricolor deberá reponerse en este compromiso tras la abultada <b>derrota en el debut de 0-4 cuando enfrentó al seleccionado español</b>, uno de los equipos favoritos a quedarse con el título de la categoría. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/19/tabla-posiciones-mundial-femenino-sub-17-asi-quedo-colombia-tras-" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/19/tabla-posiciones-mundial-femenino-sub-17-asi-quedo-colombia-tras-"><b>Tabla posiciones Mundial Femenino Sub-17 : Así quedó Colombia tras derrota con España </b></a>Ahora su rival es africano, una selección que se caracteriza por la velocidad y las transiciones rápidas en el ataque porque lo que ajustar los errores en la defensa colombiana, será un factor fundamental. <b>Costa de Marfil viene de empatar 1-1 en la jornada anterior con Corea de Sur</b>, cuadros que conforman el grupo E. Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/10/21/que-necesita-la-seleccion-colombia-para-clasificar-al-mundial-femenino-en-2027/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/21/que-necesita-la-seleccion-colombia-para-clasificar-al-mundial-femenino-en-2027/"><b> ¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial Femenino en 2027?</b></a>A los octavos de final de esta Copa del Mundo <b>se clasificarán las dos mejores naciones de cada zona y los cuatro mejores terceros,</b> aun así Colombia debería obtener una victoria para quedar con opciones claras de pasar a la siguiente ronda.