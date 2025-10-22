Champions League

🔴 EN VIVO | Bayern Múnich vs. Brujas: Siga acá el partido de Luis Díaz por Champions League

El colombiano busca su primer gol con el cuadro alemán en el torneo europeo.

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich /Getty Images

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich /Getty Images / DeFodi Images

