🔴 EN VIVO | Bayern Múnich vs. Brujas: Siga acá el partido de Luis Díaz por Champions League

Este miércoles se vivirá un partidazo entre<b> Bayern Múnich y Brujas por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League</b>, el compromiso se jugará en el estadio Allianz Arena en territorio alemán.El equipo de <b>Luis Díaz</b>, llega a este duelo tras vencer Pafos de Chipre con goleada 5-1 y ganarle al Chelsea 3-1 por la primera jornada. Sin embargo, en esta competencia el jugador colombiano no tenido buenas presentaciones, por lo que<b> espera poder aportar directamente en los goles, </b>como lo viene haciendo en la Bundesliga con el demoledor Bayern Múnich.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/22/en-vivo-real-madrid-vs-juventus-partidazo-en-la-champions-league-siga-aca-el-minuto-a-minuto/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/22/en-vivo-real-madrid-vs-juventus-partidazo-en-la-champions-league-siga-aca-el-minuto-a-minuto/"><b>🔴EN VIVO | Real Madrid vs. Juventus partidazo en la Champions League: siga ACÁ el minuto a minuto</b></a>Los dirigidos por <b>Vincent Kompany </b>esperan sellar su tercera victoria, para continuar con la buena racha de 14 encuentros ganados de manera consecutiva.Por su parte, <b>Brujas espera sorprender en la casa de los Bávaros con una presión alta</b> y las transiciones rápidos en el ataque, viene de caer 2-1 ante Atalanta y ganarle 4-1 al Mónaco, por lo que acumula 3 unidades y se ubica en zona de clasificación.