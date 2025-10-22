🔴 EN VIVO | Real Madrid vs. Juventus, partidazo en la Champions League: siga ACÁ el minuto a minuto

Por la tercera fecha de la fase liga en la UEFA Champions League, se jugará un partidazo entre Real Madrid y Juventus, este miércoles 22 de octubre, a partir de las 2:00 P.M. (hora colombiana), en el estadio Santiago Bernabéu en España.

El equipo merengue tiene seis puntos, resultados de un triunfo ante Marsella 2-1 en la primera jornada y la goleada en Kazajistán 5-0 sobre Kairat, lo que de momento los ubica en la sexta posición de la tabla de la Liga de Campeones. En su compromiso más reciente le ganaron 1-0 en su visita a Getafe y son líderes de la Liga Española con 24 puntos.

A su vez, Kylian Mbappé, a 26 años, si llegase a jugar este encuentro, rompería el récord como jugador más joven en jugar 90 partidos por la Champions League.

Por su parte, el equipo italiano es un rival muy importante para este duelo en Madrid. Juventus llega con dos empates, ante el Borussia Dortmund y Villarreal, lo que los mantiene en zona de clasificación, ubicándose en la casilla 24 con 2 puntos.

En el torneo local han tenido bastante irregularidad durante esta temporada, vienen de caer 2-0 ante el Como y séptimos con 12 puntos. El colombiano Juan David Cabal no estará para este encuentro, por una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas hace 20 días.

Real Madrid y Juventus se han enfrentado en 21 ocasiones en torneo de la UEFA, con un historial muy parejo de 10 triunfos para los merengues, 9 para la Vecchia Signora y solo dos empates. En estos compromisos se destacan dos finales de la Champions en 1998 y 2017, las dos con victoria para el Madrid.

