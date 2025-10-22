Botero: obra del Ballet Metropolitano de Medellín en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Bogotá D. C.

Este jueves, 23 de octubre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá recibirá la obra “Botero”, hecha por el Ballet Metropolitano de Medellín, en homenaje del artista paisa fallecido hace dos años.

Consiste en una obra de 60 minutos dividida en dos actos, donde se da vida a unos 90 personajes inspirados en el trabajo de Fernando Botero.

“Botero” fusiona danza, música y escenografía, siguiendo el estilo del artista. Se trata de una producción original, que ya se ha presentado en Medellín y Manizales, y que se describe como “un homenaje en danza a la universalidad del maestro”.

La bailarina belga-colombiana Annabelle López Ochoa está a cargo de la coreografía de “Botero”; así mismo, el artista Juan Pablo Acosta dirige la música de la obra, mientras que la diseñadora Diana Echandía se encarga del vestuario y la escenografía.

Unos 18 bailarines del Ballet Metropolitano de Medellín estarán en escena, en una obra que se convierte en “una experiencia escénica única en la que la danza y la música original dialogan con el legado del maestro”.

“Botero no solo pintó y esculpió: también enseñó a mirar lo cotidiano y transformarlo en monumental. Esa visión se convierte ahora en danza y música en vivo, en una presentación que combina sátira, crítica y amor por lo popular”, destaca el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), organizadores desde el evento.

La obra dará comienzo a partir de las 8:00 p. m. y aún hay boletas disponibles en la plataforma TuBoleta.

Boletas desde $55.000 para asistir a “Botero”

La boletería para asistir al evento oscila entre los $55.000 y los $133.200 de acuerdo con la ubicación de los puestos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, situado en la Cra. 7 #22-47 en la localidad de Santa Fe, en el centro histórico de la capital.