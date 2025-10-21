¿Y la gerente de Convites de Boyacá? Por segunda vez, no asistió.

Tunja

En la Asamblea de Boyacá se llevó a cabo una sesión en la que se esperaba la presencia de la gerente de Convites Solidarios de la Gobernación, ingeniera Vanessa Pérez, quien había sido citada en reiteradas oportunidades para rendir un informe sobre su gestión y los proyectos que adelanta desde su cargo. Sin embargo, por segunda vez consecutiva, la funcionaria no asistió, lo que generó molestia entre los diputados.

Durante la plenaria, varios asambleístas manifestaron su inconformidad y pidieron respeto hacia la corporación. El diputado Carlos Torres recordó que en pasadas sesiones extraordinarias la Asamblea aprobó la incorporación de 20.000 millones de pesos destinados a los llamados “convites comunales”, y lamentó que la gerente no haya dado explicaciones sobre la ejecución de esos recursos.

“Seguramente para ella la Asamblea no merece un informe de cómo se han venido desarrollando estas actividades en el departamento. Yo traía unas preguntas muy puntuales sobre los proyectos con las juntas de Acción Comunal de Sogamoso, frente a las irregularidades y la información que suben al Secop. Lo mínimo que merecemos es que venga y dé la cara”, expresó Torres.

En el mismo sentido, el diputado Felipe Puentes criticó la ausencia de Pérez y afirmó que todos los funcionarios departamentales deberían tener la disposición de asistir a la Asamblea, más aún cuando administran grandes sumas de dinero público.

“Aquí hemos recibido a cada uno de los funcionarios de la Gobernación, algunos sujetos a control político y otros invitados a exponer su trabajo. Más aun tratándose de una persona que maneja más de 20.000 millones de pesos. Le pido a la ingeniera Vanessa Pérez que respete a la Asamblea y a nosotros como diputados. Que, así como tiene la disposición para hablar con los presidentes de las juntas, tenga también el valor y la ética para venir a rendir cuentas”, señaló Puentes.

Por su parte, el diputado Rodrigo Rojas cuestionó el argumento que habría dado la funcionaria al presidente de la corporación, según el cual no estaría obligada a asistir al recinto por no ser “sujeto de control político”.

“La única pregunta que surge de esta segunda inasistencia es: ¿a quién le tiene miedo la señora gerente de Convites Comunales? ¿Qué está escondiendo? Si su respuesta es que no debe asistir porque no es sujeto de control, erra. Le recuerdo a la doctora Vanessa que es funcionaria de un gobierno departamental y que su actuar representa a ese gobierno. Tiene la responsabilidad por no decir la obligación de venir a contarle a los diputados y, a través de nosotros, a miles de boyacenses, qué labor se está realizando desde esa gerencia”, manifestó Rojas.

Finalmente, la Asamblea Departamental anunció que realizará una nueva invitación a la gerente para el próximo lunes 27 de octubre, con el fin de que presente el informe pendiente sobre los convenios solidarios.

Durante la sesión también se mencionaron denuncias relacionadas con el presunto uso de recursos públicos de los convenios para fines publicitarios. Algunos diputados aseguraron que la funcionaria estaría entregando ruanas en eventos de promoción, lo que calificaron como una práctica indebida que debe ser aclarada ante la corporación.