Víctimas del conflicto en el Huila, en medio de amenazas, asesinatos y desplazamientos.

Neiva

Las víctimas del conflicto armado siguen llegando al departamento del Huila, llegan de departamentos como Caquetá, de la ciudad de Florencia, del Putumayo, del Tolima, siguen habiendo reclutamientos, desplazamientos, amenazas a líderes, defensores de derechos humanos y también a docentes de diferentes instituciones quienes vienen siendo amenazados. Expresa Edna rocío Pinto de la mesa departamental de víctimas en el Huila.

Según la líder de las victimas muchas de estas víctimas no se atreven a denunciar, obviamente por proteger la integridad no solamente de ellos, sino también de su familia. Pero se vienen presentando desplazamiento por grupos al margen de la ley, por delincuencia común también en el municipio de Neiva se están viendo afectados algunos líderes de algunas comunas también que les ha tocado desplazarse, porque les han llegado hasta sus casas, a dañarles, amenazarlos, atentar contra la integridad de su familia.

En el Huila son cerca de 220.000 las personas registradas como victimas del conflicto armado, de los cuales cerca de 55.000 se encuentran en la ciudad de neiva.