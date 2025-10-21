Tunja Concejal Quintero denuncia contrato millonario con pagos anticipados y empresa sin experiencia

En Tunja crece la controversia por un contrato interadministrativo por más de 15 mil millones de pesos, que según el concejal Román Quintero, habría sido adjudicado a una empresa con poca experiencia y con un desembolso anticipado del 95% del valor total al momento de la firma.

«…Un contrato que me genera curiosidad porque es de los más grandes que ha podido celebrar esta administración, y se firma directamente con una empresa creada apenas en junio de 2024…», afirmó Quintero durante su entrevista con Caracol Radio.

El concejal Quintero señaló que la forma de pago y la selección de la empresa generan serias dudas sobre la transparencia del proceso. «…Se entrega la suma de 14 mil 780 millones de pesos como anticipo, lo cual es prácticamente la totalidad del contrato, mientras que el plazo de ejecución es de solo tres meses. Son muchas las obras que se deben realizar y me preocupa que no haya una medición adecuada del riesgo…», explicó.

Entre los proyectos previstos están obras de infraestructura vial, educativa y de espacio público, sin especificar la cantidad o ubicación de las intervenciones. Según Román Quintero, el objeto del contrato no está claramente definido y solo hace referencia a la administración delegada de recursos para programas del Plan de Desarrollo Municipal. «…El contrato no dice cuáles son las obras que se van a realizar, cuántos salones comunales se van a construir ni qué vías se van a intervenir. Además, se pagan honorarios por cerca de 290 millones de pesos a la empresa, lo que genera más sospechas sobre el manejo de los recursos…», indicó el concejal.

Quintero agregó que la empresa involucrada tiene un perfil público limitado y un breve historial de operaciones.

El concejal Román Quintero confirmó que llevará su denuncia a los organismos de control. «…Estoy realizando un documento para enviarlo a la Contraloría General y la Contraloría Municipal, y también evaluamos llevarlo a la Fiscalía para que se haga seguimiento y se individualicen posibles responsables..», afirmó. Quintero insistió en que su objetivo es garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas de contratación.