¿Reducción de tarifas de energía para estratos 1 y 2?: Está es la propuesta del Ministerio de Minas

Colombia

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca democratizar y garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica en el país.

#POLÍTICA El ministro de Minas, Edwin Palma, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca democratizar y garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica en el país, a través de la regulación de las tarifas… pic.twitter.com/jI8QB76ySR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2025

De acuerdo con Palma, la iniciativa abarca 5 puntos principales a través de los cuales se pretende alcanzar la equidad en el acceso a la energía eléctrica a través de la reducción de las tarifas para los estratos 1 y 2, garantizar transparencia y sostenible financiera, promover eficiencia energética y una transición energética justa.

“Plantea también una profundización en la transición energética por eso no solo es un proyecto de ley solo sobre tarifas, sino que busca democratizar el sector energético y regular algunos aspectos de las leyes 142 y 143 que necesitamos actualizar”.

Explicó además el jefe de la cartera energética que se busca que tengan un impacto positivo dos de los artículos de este proyecto de ley, “el marco para la revisión del cargo por confiabilidad y el tema de los saldos de la opción tarifaria y vamos a ver una reducción en las tarifas de energía eléctrica en la factura de millones de colombianos”.

Este proyecto de ley que cuenta con 14 artículos y también contó con el respaldo de diferentes bancadas, iniciará su discusión en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y deberá superar 4 debates en el legislativo para convertirse en ley.