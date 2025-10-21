Progresistas, de María José Pizarro, anuncia apoyo a precandidatura presidencial de Iván Cepeda

Colombia

El movimiento político Progresistas, al que pertenece la senadora María José Pizarro, anunció su adhesión a la precandidatura presidencial del senador Iván Cepeda.

"Nuestro deber, como Progresistas, es velar porque el cambio que lidera el presidente Gustavo Petro continúe y se profundice".

A través de un comunicado, la colectividad aseguró que toman esta decisión debido a que consideran que Cepeda “representa la unidad real del Pacto Histórico y el sueño común construido con generosidad y esperanza por todas las fuerzas populares y sociales del Cambio”.

Informaron además desde el movimiento político Progresistas que comparten la visión y compromiso de Cepeda con un país más equitativo, ambientalmente responsable, profundamente democrático y respetuoso de las instituciones.

“Su vida es ejemplo de coherencia, ética y rectitud moral; su búsqueda incansable por la paz y la justicia es garantía de su compromiso con las necesarias transformaciones sociales que está pariendo Colombia”.

Agregaron que su deber, como movimiento político “es velar porque el Cambio que lidera el presidente Gustavo Petro continúe y se profundice. Cuidar el Cambio es cuidar el trabajo, la resistencia y la conciencia de un pueblo que no se rindió”, por lo que señalan que dicho legado “se inscribe la candidatura de Iván Cepeda Castro, heredero de una historia de compromiso, memoria y valentía”.

Hay que señalar que previamente militantes de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y la Colombia Humana, ya habían anunciado su respaldo a la precandidatura del senador Iván Cepeda esto de cara a la consulta presidencial del próximo 26 de octubre.