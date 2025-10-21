Partido de la U abre investigación al presidente de la Cámara por anunciar nuevo movimiento político
La investigación estará a cargo del Comité de Ética del partido. Conozca los detalles en Caracol Radio
Colombia
La codirección del Partido de la U, en cabeza de Clara Luz Roldán y Alexander Vega, rechazó el lanzamiento del movimiento político ‘La Nueva U’, liderado por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.
A través de un comunicado, la colectividad solicitó a su Comité de Ética que abra una investigación en contra del congresista, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
“Ante esto, solicitamos al Comité de Ética del Partido de la U iniciar de manera inmediata una investigación para el total esclarecimiento de lo acontecido en el marco de los estatutos y Código de Ética de la colectividad”.
De acuerdo con López, dicho movimiento político “busca devolverle a la política del Valle del Cauca su propósito original: servir”.
El presidente de la Cámara de Representantes el Valle afirmó además que el Partido de la U “necesita una nueva generación de liderazgo capaz de transformar los discursos en resultados”, esto haciendo alusión a la gobernadora del Valle y ex directora del la U, Dilian Francisca Toro.