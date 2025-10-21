Política

Partido de la U abre investigación al presidente de la Cámara por anunciar nuevo movimiento político

La investigación estará a cargo del Comité de Ética del partido. Conozca los detalles en Caracol Radio

Presidente de la Cámara de Representantes Julián López

Presidente de la Cámara de Representantes Julián López

María Paula Pineda

Colombia

La codirección del Partido de la U, en cabeza de Clara Luz Roldán y Alexander Vega, rechazó el lanzamiento del movimiento político ‘La Nueva U’, liderado por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.

A través de un comunicado, la colectividad solicitó a su Comité de Ética que abra una investigación en contra del congresista, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Ante esto, solicitamos al Comité de Ética del Partido de la U iniciar de manera inmediata una investigación para el total esclarecimiento de lo acontecido en el marco de los estatutos y Código de Ética de la colectividad”.

De acuerdo con López, dicho movimiento político “busca devolverle a la política del Valle del Cauca su propósito original: servir”.

El presidente de la Cámara de Representantes el Valle afirmó además que el Partido de la U “necesita una nueva generación de liderazgo capaz de transformar los discursos en resultados”, esto haciendo alusión a la gobernadora del Valle y ex directora del la U, Dilian Francisca Toro.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad