Padre de Patrullera asesinada en Neiva, cuestiona la seguridad de cárcel de combita

Expresa padre de Patrullera asesinada en Neiva al saber que el victimario de su hija escapó de la carcel de Combita.

Neiva

Nelson Ocampo morales había sido condenado a 33 años de prisión por el crimen de la Patrullera Paula Cristina Ortega Cordoba, purgaba su pena en la cárcel de Combita en Boyacá desde donde se fugó.

Gilbert Ortega, padre de la patrullera asesinada, quien en la actualidad es policía retirado, cuestionó la seguridad de la cárcel de combita que hoy tiene por fuera al asesino de su hija. “ Es algo triste, se supone que es una de las cárceles de máxima seguridad y este sujeto se vuela de allá. ¿No entiendo por qué? Y se vuela sobre todo de una cárcel de alta seguridad”. Expresó el dolido padre.

Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo, el 2 de agosto de 2023 dispararon contra la humanidad de la joven Patrullera de 22 años de edad, cuando esta se encontraba esperando el cambio de semáforo en el barrio Calixto en la ciudad de Neiva, al parecer por hurtarle su arma de dotación.

Gracias a la reacción inmediata de la policía con la colaboración de la comunidad, quienes aportaron videos de las cámaras de vigilancia, descubrieron la ruta de escape de los asesinos, la policía logró la captura en inmediaciones del corregimiento de Vega larga, zona rural de Neiva.

En el proceso de acusación de la fiscalía, Ocampo fue condenado a 33 años de prisión. Hoy evade la justicia huyendo de la cárcel que lo mantenía cautivo. El padre de la Patrullera, insistió en que la fuga del asesino de su hija, deja al descubierto las fallas del sistema penitenciario. “ Ojalá esto no quede en la impunidad”. Puntualizó Gilbert ortega, padre de la Patrullera asesinada.