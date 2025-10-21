La Zona Franca de Cúcuta se prepara para fortalecerse

Colombia

Recientemente, la Gobernación de Norte de Santander convocó a los usuarios calificados de la Zona Franca de Cúcuta a socializar el estado actual de la misma, en términos estructurales y presupuestales.

En ese sentido, durante el encuentro se propusieron estrategias y planes de acción necesarios para optimizar el funcionamiento de esta zona, lo que garantizará su operatividad y eficiencia a largo plazo, así como se destacaron las situaciones que deben atenderse de inmediato.

A su vez, tras obtener la prórroga por 30 años para la Zona Franca de Cúcuta, otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se busca fortalecer su infraestructura física y servicios, promoviendo un entorno propicio para el desarrollo económico y la inversión en la región, gracias a las gestiones lideradas por la administración departamental en conjunto con los usuarios, la corporación y el operador.

“Este esfuerzo conjunto, entre la Gobernación y los usuarios calificados, es fundamental para asegurar el crecimiento sostenible y competitivo de Norte de Santander en los próximos años”, expresó el secretario de Desarrollo Económico y Productividad del departamento de Norte de Santander, Olger López, añadiendo que estos esfuerzos hacen al territorio nortesantandereano una región más competitiva y productiva, donde la colaboración entre el sector público y privado es esencial para crear oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible.

Asimismo, Luz Yaneth Luna Jaimes, directora ejecutiva de la Zona Franca de Cúcuta, destacó la importancia de esta primera reunión: “Se está evidenciando el apoyo que tienen todos los usuarios por parte de la Gobernación para promocionar este parque industrial. Se quieren hacer adecuaciones a las infraestructuras, mejoras de las vías y ampliación de las nuevas bodegas como parte de los planes a corto, mediano y largo plazo”, comentó.

De esta manera, la Gobernación mantiene un firme compromiso en ayudar a los empresarios a proyectar sus ventas a nivel nacional e internacional, por lo que este encuentro marca el inicio de una etapa prometedora para la Zona Franca de Cúcuta, para transformar este espacio en un motor de progreso para toda la región.