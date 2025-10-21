Incendio arrasó con almacén de ropa en mercado de Bazurto: conflagración fue controlada

Cartagena

Luego de varias horas, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena logró la extinción del incendio que se presenta en el local comercial “El Rey de las Promociones”, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, sector de Bazurto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Debido a las dimensiones del establecimiento y la dificultad de acceso a la parte posterior, donde las llamas tuvieron mayor intensidad, el control total del fuego se logró tras varias horas de arduo trabajo.

Se ha dispuesto de carrotanques para apoyar las labores de abastecimiento de agua y reforzar la operación de los equipos de Bomberos.

En el lugar se encuentra todo el Distrito de Cartagena trabajando de manera articulada, con la participación de:

-Cuerpo de Bomberos de Cartagena

-Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)

-Gerencia de Espacio Público y Movilidad

-Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana

-Policía Nacional

-Cuadrilla del Alcalde

-Defensa Civil Colombiana

Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUED, se reportan las siguientes atenciones:

Un paciente masculino, que fue trasladado por la comunidad. Presenta herida en mano y quemadura por exposición al fuego.