Hombres armados asesinaron a lanchero en el sur de Cartagena

En el barrio 20 de Julio, Urbanización Enmanuel, se presentó el homicidio de Guillermo Polo Medrano de 48 años, natural de Cartagena y ocupación Lanchero, quien recibió varias heridas por arma de fuego cuando se desplazaba a bordo de un vehículo, y falleció de manera instantánea por la gravedad de los impactos.

Según testigos del lugar, manifestaron que el occiso se encontraba dentro del automotor, cuando llegaron dos sujetos en motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó hasta producir su deceso.

El hoy difunto, nativo de la isla de Tierrabomba, registra dos anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir y hurto.