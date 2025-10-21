Frank Fabra sorprendió con revelación sobre su posible futuro: “Mi papá es hincha de Millonarios”

Frank Fabra de Boca Juniors en Copa Libertadores ante Palmeiras / Getty Images. / Marcelo Endelli

La salida de Frank Fabra de Boca Juniors al final del año, después de 10 años vinculado al club, es un hecho. El colombiano de 34 años con pasado en Independiente Medellín, Deportivo Cali y Envigado no suma minutos con el conjunto xeneize desde el 23 de agosto del año en curso, cuando disputó 71′ en la derrota frente a Atlético Tucumán.

En las últimas semanas, varios medios de la prensa argentina confirmaron la salida del jugador al final del año. Con Boca Juniors, el lateral por izquierda completó 14 goles y 32 asistencias en 19.491′ minutos en cancha.

Le puede interesar: Frank Fabra volvió con Boca Juniors y dio dos asistencias en la goleada sobre Argentino Monte

Frank Fabra ‘tocó’ la puerta de Millonarios

Por medio de una entrevista con Win Sports, Frank Fabra fue consultado sobre su futuro equipo, y la posibilidad de regresar al FPC. Esta fue su respuesta:

“Hay muchos equipos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno, pero hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo ¿por qué no darle una alegría en el cielo?, no tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría", enfatizó el experimentado jugador.

Con la camiseta de la Selección Colombia, Fabra tiene 1 gol y 1 asistencia en 2.053 minutos disputados, divididos en 28 participaciones

Lea también: Frank Fabra tuvo que bajar de peso para ser tenido en cuenta en Boca Juniors

Los acercamientos con Nacional

La amistad que Fabra tiene con figuras del conjunto antioqueño como Edwin Cardona y Jorman Campuzano, ambos también con pasado en Boca Juniors, lo acerca a Atlético Nacional, según los siguientes detalles revelados por el futbolista:

“Ahora los estuve visitando hace poco en el hotel de concentración, tuve unos días libres y fui. Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, venite, te estamos esperando el próximo año’, sé que hubo un acercamiento con un empresario, pero no pasó más”, complementó Fabra.

Fabra busca la revancha

Por último, el jugador reflejó su deseo de brillar durante los últimos años de su carrera deportiva y aseguró:

“En camino largo siempre hay desquite y creo que pronto vamos a tener una revancha pronto y sé que algún día voy a poder seguir demostrando que todavía podía seguir jugando”, finalizó.

También le puede interesar: Ídolo de Boca Juniors defiende a Frank Fabra: “Es el mejor lateral izquierdo del equipo”

Palabras de Frank Fabra