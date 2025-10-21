Este miércoles se realizará en Tunja la segunda jornada del Día Sin Carro y Sin Moto

En esta jornada del Día sin carro y sin moto el transporte público es una alternativa de movilización / Cortesía: Alcaldía Tunja.

Tunja

Todo está listo para que este miércoles 22 de octubre se lleve a cabo en Tunja la segunda jornada del Día sin Carro y sin Moto del año, la cual busca que los ciudadanos se desplacen en transporte de servicio público o transporte sostenible.

En esta nueva jornada se espera que dejen de circular más de 25.000 vehículos por la capital boyacense y el objetivo es que los tunjanos se desplacen a sus lugares de trabajo, estudio u otros sectores de la ciudad en bicileta, patinetas eléctricas, patines o caminando.

“Efectivamente ya hemos articulado esta nueva jornada de la que esperamos, como siempre, que los tunjanos se incluyan de manera activa, teniendo en cuenta que este tipo de iniciativas lo que busca es incentivar el transporte sostenible en nuestra ciudad que tanto lo necesita, la idea es que como en la anterior jornada dejen de transitar cerca de 25 mil vehículos”, aseguró Juan Carlos Leguizamón, secretario de Movilidad y Vida territorial de Tunja.

Estas jornadas sin carro y sin moto que se hacen en las diferentes ciudades del país, lo que se busca es incentivar el uso del transporte sostenible, fomentar el uso del transporte sostenible.

“Algunas personas van a tener la posibilidad de usar el servicio de transporte público de la ciudad, algunas otras podrán tener la posibilidad de andar en bicicleta por nuestras vías principales, o en algunos otros casos acercarse al trabajo caminando. Es una jornada para sensibilizar a todos los actores viales de lo importante que es usar transporte de manera sostenible”, agregó Leguizamón..

Dentro de esta jornada, la Alcaldía de Tunja tiene preparado realizar algunas actividades para la comunidad.

“Desde la Secretaría estamos estructurando, como siempre, una bicirruta con el ánimo de incentivar el uso de las bicicletas en la ciudad. En la anterior jornada tuvimos la posibilidad de mostrarle a todos los tunjanos que podíamos ir al trabajo usando este medio de transporte alternativo y esta vez realizaremos varias actividades con el ánimo de seguir incentivando este tipo de movimientos en la ciudad de Tunja, como el ciclopaseo que en esta oportunidad tendrá un recorrido desde la Pila del Mono hasta las instalaciones del Instituto de Reacreación y Deporte de Tunja (Irdet), a partir de las 4:00 de la tarde”, indicó el secretario.

Otra de las actividades que se tiene contemplada para este miércoles es el Cine Ambiental con la película Robot Salvaje, la cual se estará proyectando en la sede primaria de la Normal Femenina Leonor Álvarez Pinzón, a las 10:30 de la mañana, y en la Pila del Mono a las 3:00 de la tarde.

Por otro lado, el transporte público estará prestando su servicio a partir de las 5:30 a.m., hasta las 10:00 de la noche. Mientras que el servicio de taxi estará operando las 24 horas.

Los conductores que incumplan con esta medida dispuesta en el Decreto Municipal 0173 de 2025 recibirán una sanción económica de hasta $604.000, además de la inmovilización del vehículo.

Excepciones del Día sin carro y sin moto en Tunja, Boyacá. Ampliar