Caso Uribe Vélez: Centro Democrático en Cúcuta a la expectativa por decisión en segunda instancia

Norte de Santander

Este martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer la decisión sobre la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de falsos testigos.

El alto tribunal informó que la lectura se dará a conocer oportunamente a las partes intervinientes, hecho que genera gran expectativa entre los integrantes del Centro Democrático en Norte de Santander.

“Es un proceso que tuvo más apariencia política que jurídica. Recordemos cómo la juez ni siquiera sabía qué estaba leyendo ese día cuando leyó ese fallo, cómo se veía que se lo habían hecho y cómo incluso iniciando empezó con un discurso totalmente político e ideológico, porque se metió hasta con ideología de género. Entonces esperamos que el fallo de hoy sea inocente en derecho” dijo Milla Romero, exsenadora nortesantandereana.

Resaltó además que el caso Uribe Vélez es “un proceso que siempre en época electoral se activaba, pero que esta vez se les volteó, porque lo que se ha despertado es un fervor en Colombia, otra vez por apoyar, por defender al expresidente Uribe, que incluso lo demostramos ahorita el domingo pasado en la elección de los consejos municipales de juventud, donde el Centro Democrático se impuso en estas elecciones, dejando muy por atrás al Pacto Histórico”.

Frente a la lectura del fallo en segunda instancia, indicó que su partido en Norte de Santander, espera que se dé “primero, con la verdad, no hay pruebas que condenen al presidente Álvaro Uribe. Entonces esperamos que sea corto con la verdad y que sea uno solo, Uribe inocente”.