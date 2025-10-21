Cafeteros de Risaralda solicitan cuidar relaciones con EE.UU. para evitar pérdidas en exportaciones
El café colombiano podría ser la primera víctima de la crisis diplomática si no se preservan los canales comerciales.
Pereira
El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda manifestó su profunda preocupación ante la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, derivada de los recientes desencuentros entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
La controversia surge tras la posibilidad de incrementar los aranceles a las importaciones colombianas, una medida que podría tener un fuerte impacto en los sectores productivos nacionales, especialmente en el cafetero.
De acuerdo con el gremio, Estados Unidos representa uno de los destinos más importantes para las exportaciones de café colombiano. En el caso de Risaralda, cerca del 40 % del café que se produce y exporta tiene como destino el mercado norteamericano, lo que convierte a este país en un socio estratégico para la sostenibilidad económica de miles de familias caficultoras.
Luis Miguel Ramírez Colorado, presidente del Comité Nacional y directivo de la Federación Nacional de Cafeteros
El líder gremial advirtió que una ruptura o deterioro de las relaciones diplomáticas podría derivar en serias consecuencias económicas para el país, afectando directamente los ingresos del sector rural y la estabilidad de las exportaciones agrícolas.
Luis Miguel Ramírez Colorado, presidente del Comité Nacional y directivo de la Federación Nacional de Cafeteros
Asimismo, el gremio caficultor hizo un llamado a la reflexión política de cara a los próximos procesos electorales, instando a que se priorice la elección de un gobierno que permita mantener relaciones diplomáticas estables con los principales socios comerciales de Colombia.
Luis Miguel Ramírez Colorado, presidente del Comité Nacional y directivo de la Federación Nacional de Cafeteros
Finalmente, desde el gremio cafetero reiteraron su invitación a la sensatez y al consenso, solicitando al presidente Gustavo Petro adoptar medidas que garanticen la continuidad de las exportaciones y la protección de los intereses del sector cafetero naciona