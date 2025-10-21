Arabia Saudita ejecutó a dos personas por delitos que cometieron cuando eran menores de edad

Abdullah al Derazi fue ejecutado en Arabia Saudí por delitos que habría cometido durante su infancia. El hombre fue condenado a muerte por cargos de terrorismo relacionados con su participación en protestas y procesiones fúnebres.

Según Human Rights Watch (HRW) se trata de la ejecución número 300 en lo corrido de 2025 en el país de oriente medio, además de la segunda a una persona por delitos cometidos cuando era menor de edad.

La organización denunció una “serie de ejecuciones de menores de edad” en 2025, un año en el que las autoridades saudíes han llevado a cabo ejecuciones a un “ritmo sin precedentes sin el debido proceso aparente”. El país ha condenado a muerte a seis menores de edad, según HRW.

La investigadora para Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de HRW, Joey Shea, dijo que “con la ejecución de al Derazi, las autoridades saudíes alcanzaron dos hitos terribles: 300 ejecuciones en los primeros 10 meses de 2025 y la segunda ejecución de una persona acusada de cometer delitos en la infancia”.

Shea añadió que dichos ajusticiamientos “deberían disipar cualquier duda que aún persista a nivel mundial sobre el terrible historial de derechos humanos” del país del golfo Pérsico.

Al menos un periodista conocido y unas 198 personas condenadas por delitos no violentos relacionados con las drogas han sido sujetos de esta práctica en Arabia Saudí a lo largo del año.

Otra persona, Jalal al Labbad, ejecutada el 21 de agosto, fue condenada por cargos similares a Al Derazi relacionados con su participación en protestas cuando era niño.

Segunda ejecución a una persona en Arabia Saudí por delitos cometidos presuntamente cuando era menor

Al Derazi pertenecía a la minoría musulmana chií del país, que ha sufrido durante mucho tiempo “discriminación y violencia sistémicas por parte del gobierno”, de acuerdo con Human Rights Watch.

La ONG desarrolla que la Policía saudí arrestó al hombre en agosto de 2014 tras golpearlo brutalmente en la calle, de acuerdo con la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR).

Luego, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, encargado de casos de terrorismo, condenó a muerte a Al Derazi en febrero de 2018 por delitos relacionados con protestas, presuntamente cometidos a los 17 años, en virtud de la ley antiterrorista del país, según documentos judiciales.

Arabia Saudí hace parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tal como recuerda HRW, lo que prohíbe estrictamente el uso de la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años.

Seis menores condenados a muerte en Arabia Saudí según HRW

Los tribunales saudíes han condenado a muerte, al menos, a otros seis menores acusados de delitos: Yousef al Manasif, Ali al Mabiouq, Jawad Qureiris, Ali al Subaiti, Hassan al Faraj y Mahdi al Mohsen.

Estos menores “siguen en peligro de ejecución por cargos similares, a pesar de los llamamientos de expertos de la ONU y grupos de derechos humanos para que se detengan las ejecuciones por delitos presuntamente cometidos en la infancia”, según HRW.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según diferentes organizaciones de derechos humanos.