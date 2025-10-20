Un nuevo caso de carro fantasma se registró en el municipio de Supía , Caldas

Manizales

Un nuevo caso de un carro fantasma se presentó en el municipio de Supía, donde en el Barrio Congo un motociclista arrolló a otro motociclista y se dio a la fuga, resultando lesionados los dos ocupantes del otro automotor. A esta hora las autoridades intentan identificar al responsable de este accidente

Ricardo Tapasco, vocero del cuerpo de Bomberos de Supía, comentó que es la segunda vez en menos de un mes que se presenta un caso de un vehículo fantasma. El último hecho ocurrió cuando un motocicleta en el barrio el Congo con alta velocidad arrolló a dos personas que se encontraban en otro automotor, en el suceso una mujer sufrió heridas de consideración.

Hace unas semanas una motocicleta arrolló a una familia completa entre ellos dos menores de edad y huyó del lugar .

En otros accidentes de Caldas en las últimas horas :

Las unidades del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Norcasia Caldas al Oriente del Departamento, atendió un accidente de tránsito donde resultaron dos personas lesionadas, las cuales las unidades del cuerpo de bomberos les prestó los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron en la ambulancia en el camino realizaron el transbordados a una ambulancia de la clínica Flavio Restrepo de la Dorada Caldas, quien dispuso está ambulancia para que fueran traslados a ese centro médico

En otro hecho se presentó un accidente de tránsito en la salida del municipio de Pensilvania en la vía que comunica de esta población al corregimiento de San Daniel cerca a la estación de gasolina las travesías dónde se dieron implicadas el conductor de una motocicleta y un camión afortunadamente este accidente de tránsito no dejó persona lesionadas al sitio acudieron unidades del cuerpo de bomberos y la unidad de tránsito del municipio de Pensilvania caldas