Turbaco se proclamó campeón del torneo ascenso de Sóftbol Juega por tu Barrio

Cartagena

Turbaco en su tercera final del campeonato ascenso Juega por tu Barrio se proclamó como el campeón ganando los dos compromisos realizados bajo un radiante sol en el estadio de Chiquinquirá o Argemiro Bermúdez Villadiego de la ciudad de Cartagena.

Se dio inicio a la gran final entre los dos equipos los de mejor rendimiento en la fase regular de todos contra todos, Turbaco jugando su tercera final en las anteriores debió conformarse con el subcampeonato.

Y en esta ocasión disputando su tercera final fue la vencida dando buena cuenta de la divisa de Manzanillo un equipo aguerrido qué nunca bajó la guardia, pero esta vez las cosas le salieron mejor al equipo de Turbaco qué venció 5-2 a Manzanillo en el primer encuentro. El pitcher ganador Luigi Arnedo y perdió Walter Aguaslimpias.

El jugador más valioso fue Donovan Castilla se fue de 3-2, conectó dos hits, un home run y anotó una carrera e impulsó cuatro.

En el segundo partido se volvió a imponer Turbaco esta vez 8-6, alzándose con el título por primera vez del torneo ascenso Juega por tu Barrio.

El ganador se llevó el trofeo de campeón y un bono en artículos deportivos de 8 millones de pesos mientras que el subcampeón obtiene el trofeo que lo acredita como tal y un bono importante en artículos deportivos.

Fueron varios meses de competencia donde se disfrutó en los diferentes estadios la gran fiesta del sóftbol con mucha presencia de público en cada escenario. Cada semana la afición se divirtió u acompañó al equipo de su barrio, permitiendo intregar a las familias.

Ahora se viene un torneo femenino de un mes de duración para el mes de noviembre. En diciembre se llevará a cabo el campeonato del Torneo Juega por tu Barrio.

El equipo campeón Turbaco tiene como mánager a José ‘El Gordo’ Marrugo ycontó con el apoyo de la Alcaldía Municipal y el director de Deportes Hansel Paternina Rodríguez, quien es además jugador activo.