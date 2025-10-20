Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 20 al 26 de octubre

Durante la semana del 20 al 26 de octubre, ciertas energías astrológicas favorecen a algunos signos con noticias alentadoras. Este periodo traerá claridad y movimiento en situaciones que venían demoradas, generando una sensación de avance y alivio. Los astros impulsan transformaciones positivas que se harán notar.

Será una etapa marcada por oportunidades inesperadas y mensajes importantes que llegan en el momento justo. Lo que antes parecía incierto empezará a definirse, trayendo respuestas que permitirán tomar decisiones con más confianza. La comunicación fluida será clave para recibir y compartir buenas noticias.

Lea también: Este es el mensaje de los ángeles para cada signo zodiacal en octubre 2025

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 20 al 26 de octubre

Cabe resaltar que, esta influencia también ayuda a cerrar capítulos y abrir nuevos caminos con optimismo. Las señales del universo serán claras para quienes estén atentos, y lo que se manifieste tendrá el potencial de mejorar el ánimo y renovar metas personales.

Por esta razón le indicamos cuáles serán los signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 20 al 26 de octubre:

Le puede interesar: Los 5 signos más inteligentes para los idiomas: Esto dice la astrología}

Libra

Las energías de esta semana lo empujan a tomar decisiones importantes con mayor confianza. Su equilibrio natural será recompensado con novedades que traen alivio y lo motivan a seguir adelante con proyectos que antes parecían inciertos.

Escorpio

Está atravesando un periodo de transformación interior que le permite ver más allá de lo evidente. Esa mirada profunda será clave para que llegue información valiosa o propuestas que despierten entusiasmo y le den mayor sentido a lo que viene.

Acuario

La creatividad y las ideas poco convencionales estarán de su lado. Esta semana puede recibir confirmaciones inesperadas que validan su forma única de ver el mundo, lo que se traduce en avances en temas que le importan de verdad.

Lea también: Este es el signo del zodiaco de las 5 personas más ricas del mundo: ¿Qué tienen en común?

Tauro

Después de semanas de esfuerzo constante, se abren caminos que permiten respirar con más tranquilidad. Las noticias que lleguen pueden estar relacionadas con mejoras en su entorno cotidiano o con resultados que le aportan seguridad y confianza.

Piscis

La conexión con su mundo interno será una guía poderosa durante estos días. Recibirá señales claras a través de conversaciones o situaciones que parecían menores, pero que terminan marcando un antes y un después en su camino personal.

Le puede interesar: Signos a los que el amor les llega en octubre 2025: predicciones y conexiones

Números de la suerte de la semana del 20 al 26 de octubre

Durante la semana del 20 al 26 de octubre, las energías cósmicas se alinean de forma especial, influyendo no solo en los estados emocionales y decisiones personales, sino también en ciertos números que vibran con mayor fuerza.

Estos números de la suerte pueden servir como guía simbólica para tomar decisiones, atraer buenas oportunidades o simplemente estar más conectados con el flujo energético del momento.

Aries : 3, 17, 21, 36, 40

: 3, 17, 21, 36, 40 Tauro : 6, 14, 28, 33, 45

: 6, 14, 28, 33, 45 Géminis : 5, 11, 19, 29, 42

: 5, 11, 19, 29, 42 Cáncer : 2, 16, 25, 30, 48

: 2, 16, 25, 30, 48 Leo : 1, 8, 22, 34, 39

: 1, 8, 22, 34, 39 Virgo : 4, 12, 26, 31, 43

: 4, 12, 26, 31, 43 Libra : 7, 15, 24, 38, 44

: 7, 15, 24, 38, 44 Escorpio : 9, 18, 27, 32, 47

: 9, 18, 27, 32, 47 Sagitario : 10, 13, 20, 35, 46

: 10, 13, 20, 35, 46 Capricornio : 5, 23, 30, 37, 49

: 5, 23, 30, 37, 49 Acuario : 3, 19, 25, 41, 50

: 3, 19, 25, 41, 50 Piscis: 6, 14, 28, 33, 45