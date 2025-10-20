Polémica por drástico recorte al Tolima en el Presupuesto Nacional del 2026

Tolima

Preocupación y malestar generó entre la dirigencia política del Tolima el recorte que sufrió el departamento en el Presupuesto General de la Nación para el 2026, aprobado por el Congreso de la República.

En la primera versión del Presupuesto, la asignación al Tolima ascendía a 1,8 billones de pesos, pero en la segunda, aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, cayó a 1,7 billones.

“Es sin duda alguna muy preocupante porque los recursos que tenemos para hacer nuestras inversiones son pocos. Para los departamentos los ingresos que se reciben de la Nación son muy bajos y por eso nuestra preocupación para el 2026; pero estamos buscando soluciones para sacar adelante los proyectos establecidos en nuestro Plan de Desarrollo”, manifestó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

La representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso, reveló que en la segunda versión del Presupuesto disminuyeron en 360 mil millones de pesos las transferencias de la Nación para todas las regiones. De esa cifra, el Tolima absorbió más del 20 %, por lo que se convirtió en uno de los departamentos más afectados.

“En la primera versión al Tolima le habían aumentado en cerca de 215 mil millones de pesos con respecto al Presupuesto 2025, pero en la segunda versión redujeron en cerca de 100 mil millones de pesos (…) Se reducen los 215 mil millones a 121 mil millones de pesos”, detalló la congresista.

¿Es un castigo para el Tolima el recorte presupuestal?

Algunos sectores políticos señalan que el recorte presupuestal es una especie de castigo del Gobierno nacional, debido a los reiterados cuestionamientos de la gobernadora Matiz contra el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mandataria desestimó estas versiones.

“No lo tomo de esa manera. Han tratado de coger las afirmaciones y los reclamos justos que le he hecho al presidente de la República como si yo hubiera hecho un ejercicio de oposición, pero ese no es el tono en el que se ha manejado”, aclaró Matiz.

Por su parte, el presidente de la Asamblea del Tolima, diputado Giovanny Molina, precisó que el recorte presupuestal afectará principalmente a los sectores de educación, deporte y agricultura.

“Al Tolima le están quitando 50 mil millones para la educación, que es netamente social, y 15 mil millones al deporte, que también tiene que ver con lo social (…) También le quitan con esta reducción unos 51 mil millones de pesos para agricultura”, puntualizó.