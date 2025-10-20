Otra victoria que se escapa en el Jaime Morón: Real Cartagena no pudo con Cúcuta

En una regular actuación Real Cartagena igualó 1-1 ante Cúcuta Deportivo, en compromiso perteneciente a la fecha 15 del Torneo Betplay.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El atlanticense Michael Ortega le daba la victoria al conjunto heroico al minuto 76, pero una desconcentración en defensa permitió que el argentino Matías Pisano a los 82, empatara las acciones en el estadio Jaime Morón.

Con lo anterior el equipo auriverde es sexto con 23 puntos, y todavía no asegura su presencia en la fiesta de los ocho mejores. La próxima salida cartagenera, será en Armenia ante Deportes Quindío el 26 de octubre.